Mais comment Michael Jackson fait-il pour chanter sur le nouvel album de Drake ?

C’est l’invité surprise de "Scorpion", le nouvel album du rappeur canadien Drake disponible ce vendredi. Sur la chanson "Don’t Matter To Me", on peut entendre chanter un certain… Michael Jackson. Oui, oui, le King of Pop décédé en 2009. Un duo tenu secret jusqu’ici. Et dont on ne connaît pour l’heure pas l’origine. Mais la présence dans les crédits du chanteur canadien Paul Anka donne un petit indice. En 1983, ce dernier avait réalisé une session d’enregistrements avec l’ancien membre des Jackson 5. Une collaboration qui n’avait jamais abouti, la star préférant se concentrer sur la préparation de l’album "Thriller".





En 2009, les ayants droits de Michael Jackson exhumeront un extrait de ces séances pour donner naissance à "This is it", le morceau qui donne son titre au film de Kenny Ortega consacré à la préparation de l’ultime tournée de la star, annulée suite à sa disparition. Un autre extrait sera utilisé en 2014 pour créer "Love Never Felt So Good", le duo entre Justin Timberlake et son idole sur l’album posthume "Xscape", en 2014.