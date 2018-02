VIDÉO - On a compilé pour vous les pires musiques de mariage

Lorsque l'on se rend à un mariage, on oublie tout, on cherche juste à s'amuser en faisant fi des préparatifs lancés plusieurs années en amont, des enjeux symboliques pour les familles et de l'impérieuse injonction de réussite dans la mise en scène du bonheur. Seulement, comme on est dans un état maximal d'excitation et que l'on passe plus de temps à boire qu'à manger, arrive à ce qui doit arriver : l'alcool dans le sang provoque des situations parfois d'un embarras... tragique.





Ainsi, qui n'a pas perdu de sa dignité lors du mariage de son meilleur ami en dansant sur Afrique Adieu de Michel Sardou à deux heures du mat ? Qui n'a pas multiplié les inclinaisons en avant, en arrière sur Ces soirées-là de Yannick ? Qui n'a jamais levé les bras en l’air, imitant l’éolienne en plein orage, sur du Magic System ? Ok, vous n'écoutez que du grunge et du punk au quotidien mais ivre, vous ne vous contrôlez plus. Sans compter qu'avec les Smartphone, difficile de passer inaperçu. Et vos amis peuvent garder des preuves immuables....