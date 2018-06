Michael Jackson icône de l'art contemporain : le Grand Palais va célébrer le King of Pop à l'automne

Et si Michael Jackson était l’un des artistes les plus influents du XXe siècle, toutes disciplines confondues ? C’est en tout cas le point départ de l’exposition "Michael Jackson : On the Wall" que les Français pourront découvrir du 23 novembre 2018 au 14 février 2019 au Grand Palais pour l’un de ses derniers temps forts avant sa fermeture pour travaux, en 2020. Les billets sont d'ores et déjà en vente sur le site du musée. Les plus impatients pourront se rendre à Londres, où l’expo débutera le 28 juin à la National Portrait Gallery, à l’origine du projet, validé par les ayants droits du King of Pop.





"L’importance de Michael Jackson est reconnue de manière générale sur la musique, les clips vidéo, la danse et la mode, mais son impact sur l’art contemporain est une histoire qui n’a pas encore été racontée et qui n’a jamais fait l’objet d’une exposition internationale d’une telle ampleur", indique dans un communiqué l’établissement, qui s'est également associé au Bundeskunsthalle de Bonn, en Allemagne, et au Musée d'art moderne d'Espoo, en Finlande.