Mis en ligne vendredi, le nouveau clip de PNL atteint déjà ce dimanche les 6 millions de vues sur YouTube

ÉNORME - C'est un retour gagnant pour le groupe PNL. Leur nouveau clip "A l’Amoniaque" a déjà été visionné plus de 6 millions de fois ce dimanche sur YouTube, et ce depuis sa mise en ligne vendredi à 20 heures. Un embrasement 2.0 confirmant le succès considérable et hors-norme du groupe PNL.