Mort d'Avicii : qui est Ash Pournouri, le manager à l’origine de son destin fulgurant ?

Au début de "Avicii : True Stories", ce Suédois d’origine iranienne explique comment il a organisé les premiers concerts de son protégé, de sept ans son cadet, avant de dessiner les contours de sa carrière. "Mon ambition était de faire de lui non pas un DJ, non pas un producteur mais un artiste", explique-t-il à la caméra, assis sur un fauteuil en peau de zèbre. Au début de l’aventure, Avicii et Ash sont inséparables. Enfants de la génération YouTube, ils filment les coulisses de leur ascension. "Comment un agent immobilier, je fais monter les enchères sur du vent", explique le manager alors qu’il négocie les droits de "Levels", le futur tube de son poulain.





Après avoir fait croire à Universal que EMI est prête à mettre 500.000 euros sur la table, Ash Pournouri décroche cette somme de la major qui distribue les disques de U2, Kanye West, Rihanna et autre Elton John. C’est le début d’une collaboration aussi fructueuse que destructrice. Tandis qu’il publie ses premiers disques, Avicii enchaîne les concerts à raison de 250 dates par an. Un rythme effréné à l’origine de ses problèmes médicaux. Et de vives tensions avec son manager. En mars 2016, alors qu’il vient de se lancer dans son ultime tournée à seulement 26 ans, le DJ décide d’annuler une série de concerts à Las Vegas.