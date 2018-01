La chanteuse des Cranberries est morte à l’âge de 46 ans

Dolores Mary Eileen O’Riordan avait rejoint les Cranberries en 1990. Le groupe, originaire de la ville de Limerick, s’appelait à l’origine The Cranberry Saw Us. Jusqu’en 2003, la formation complétée par les frères Noel et Mike Hogan, respectivement guitariste et bassiste, et par le batteur Fergal Lawler. Ils vont enregistrer cinq albums jusqu’en 2003, date à laquelle les membres d’accordent un break.





La chanteuse enregistrera deux albums solo, "Are you Listening ?" et "No Baggage", avant de retrouver ses partenaires, d’abord pour une tournée mondiale en 2009, puis un album Roses, paru en 2012. L’an dernier, les Cranberries avaient publié un album acoustique, "Something Else". En mai, après deux dates à l'Olympia, à Paris, ils avaient été contraints d’annuler la fin de leur tournée européenne, puis toutes leurs concerts aux Etats-Unis, la jeune femme souffrant de douleurs au dos.