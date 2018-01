Mort de Dolores O'Riordan : les membres des Cranberries "dévastés"

Dolores O'Riordan est décédée lundi "soudainement" selon les propos de son agent. La chanteuse irlandaise, meneuse du groupe The Cranberries depuis 1989 avait 46 ans. Pour l'instant, aucune information sur les causes de sa mort n'a été divulguée. Dolores O'Riordan, mère de quatre enfants, se trouvait à Londres pour une courte session d'enregistrement lors de sa mort. Sur Facebook, le groupe informe que les membres de sa famille sont dévastés et demandent aux fans du groupe de respecter leur intimité.





Sur les réseaux sociaux, les réactions ont afflué à l'annonce du décès de l'artiste. Parmi elles, celles de Noel Hogan, Fergal Patrick Lawler et Mike Hogan, les autres membres du groupe irlandais. Depuis le compte Twitter des Cranberries, les trois hommes se sont dits "dévastés par la mort de [leur] amie Dolores". "Elle était un talent extraordinaire, et cela a été pour nous un vrai privilège d'avoir fait partie de sa vie depuis 1989, lorsque l'on a monté The Cranberries. Le monde perd une véritable artiste aujourd'hui", ont-ils ajouté.