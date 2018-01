Mort de Dolores O'Riordan : The Cranberries en 5 chansons incontournables

Figurant sur l'album "Everybody Else is Doing it, So Why can't We ?", sorti en 1993, "Linger" est le premier véritable succès international de The Cranberries, qui permettra d'en faire un groupe en vue, notamment aux États-Unis. En Irlande, le morceau s'est glissé à le troisième place des meilleurs ventes, rappelle The Independent. Les paroles de la chanson font, elles, référence à une relation amoureuse et au "premier vrai baiser" de Dolores O'Riordan, selon ses propres mots.