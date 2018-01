Son vrai prénom, son père, l’histoire de Babacar... 5 choses à (re)découvrir sur France Gall

C’est l’un des plus grands tubes de la chanteuse. Sorti en 1987, "Babacar" est aussi et surtout le prénom d’un petit garçon qu’elle a rencontré, un an plus tôt, lors d’un séjour au Sénégal avec Michel Berger. Dans le besoin, sa maman propose au couple d’adopter son bébé, comme elle l'avait raconté à RTL. Après réflexion, ils refusent, préférant financer les études de couturière de la jeune femme. Tombée amoureuse de l’Afrique, France Gall s’achètera par la suite une maison et ouvrira un restaurant sur l’île de N’Gor.