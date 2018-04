Mort du DJ suédois Avicii, auteur du tube "Wake Me Up" : la police dit "ne suspecter pas de crime"

Avicii ne se produisait plus sur scène depuis 2016 en raison de soucis de santé. Il avait notamment souffert d'une pancréatite aiguë due en partie à une consommation excessive d'alcool, rapporte Variety. "La scène n'était pas pour moi. Ce n'était pas les shows et ce n'était pas la musique. C'était toujours les choses autour qui n'étaient pas naturelles pour moi. Toutes les autres facettes du métier d'artiste. Je suis plutôt une personne introvertie. Cela a toujours été très difficile pour moi. J'ai pris avec moi beaucoup trop d'énergie négative, je pense", avait-il alors expliqué à The Hollywood Reporter. Deux ans plus tôt, il avait été contraint d'annuler deux shows pour se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice.