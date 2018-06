VIDÉO - Le rappeur XXXTentacion abattu dans sa voiture près de Miami

Il avait 20 ans. Le rappeur XXXTentacion est mort ce lundi à Miami, ont annoncé les autorités locales, reprises par les médias américains, dont TMZ. Alors qu’il était au volant de sa voiture et sortait d’un concessionnaire, il a été visé par des tirs. Dans un premier temps, TMZ et la police locale avaient annoncé qu’un homme avait été attaqué puis transporté à l’hôpital "dans le coma". Mais depuis, la mort de cet homme a été confirmée ainsi que son identité. Il s’agit bien de Jahseh Dwayne Onfroyque, le vrai nom du rappeur, comme l’a indiqué The Broward Sheriff’s.