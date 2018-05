BTS, le groupe coréen, numéro 1 aux Etats-Unis : qui sont-ils ? La France est-elle prête à succomber au phénomène ?

Comment ça, vous ne connaissez pas BTS, ce groupe de K-Pop qui atomise actuellement toute concurrence chez l'Oncle Sam ? Inutile de résister : vous aussi, vous allez tomber dedans. Connus pour leur look d'adolescents propres sur eux, leurs coupes au bol façon Beatles première époque et leurs chorégraphies millimétrées, les sept garçons venus du pays du matin calme se sont hissés à la première place des ventes d'albums aux Etats-Unis avec leur Love Yourself : Tear.





Un record historique pour la Corée du sud, le président Moon Jae In ayant tenu à féliciter le groupe pour cette performance. Un raz-de-marée confortant le magnétisme du groupe (selon un analyste, ce fut le phénomène le plus discuté sur Twitter en 2017 avec deux fois plus de mentions sur le réseau social que le président américain Donald Trump et la pop star canadienne Justin Bieber réunis) et confirmant la popularité de la K-Pop (la pop sud-coréenne), un genre musical qui s'exporte de plus en plus, de mieux en mieux.





Gäel Ostertag, fondateur et rédacteur en chef de K-Gen, site spécialisé en K-Pop, n'est pas surpris par cet engouement croissant : "BTS est devenu le premier artiste coréen à vendre plus d'un million de copies d'un album en moins d'une semaine grâce à Love Yourself : Tear sorti le 18 Mai dernier, et le nouveau clip vidéo du groupe a battu le record mondial de Taylor Swift du clip à atteindre le plus rapidement les 10 millions de vues sur YouTube. Le succès de BTS est une récompense logique pour le travail accompli par le groupe, qui ne souhaite pas s'inscrire comme un simple effet de mode."