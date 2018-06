Deux ans après "The Life of Pablo", Kanye West dévoile son nouvel album "Ye" autour d'un feu de camp

ÉVÉNEMENT - Plus de deux ans après la sortie de son dernier album "The Life Of Pablo", le rappeur et producteur Kanye West a dévoilé en grande pompe son nouveau projet intitulé "Ye", le tout autour d'un feu de camp dans le Wyoming, lieu d'enregistrement de son album et des futurs projets de son label.