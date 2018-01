"On fait le show" : découvrez le nouvel hymne des Enfoirés écrit par Soprano

La tournée des Enfoirés débutera le 16 janvier à Strasbourg, un spectacle intitulé "Musique". Il sera ensuite diffusé sur RTL et TF1 en mars prochain. La troupe, qui a prévu de rendre hommage à Johnny Hallyday, sera rejointe cette année par trois petits nouveaux, les acteurs Philippe Lacheau, Elodie Fontan et Tarek Boudali, stars des comédies "Babysitting" 1 et 2, "Alibi.com" ou encore "Epouse-moi mon pote", parmi les plus grand succès en salles l’an dernier.