Orelsan doit-il rendre ses Victoires de la Musique ? Une pétition le réclame

"Outre le fait que des artistes étaient 100 fois plus méritants sur le plan purement artistique, ce qui est beaucoup plus grave, et n'est pas acceptable, ce sont certains propos lus et entendus dans ses "chansons"", énonce l'auteure de la pétition, en faisant allusion au texte du single "Saint-Valentin", sorti en 2006 et qui chantait notamment "Ferme ta gueule ou tu vas t’faire Marie-Trintignier'". La pétition, créée le 11 février, a recueilli ce mercredi près de 25.000 signatures.