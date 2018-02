Orelsan, Soprano, Lomepal : le rap français superstar des Victoires de la Musique 2018

Et puis quelque chose nous dit que les téléspectateurs de France 2 pourraient avoir un gros coup de cœur pour l’étonnant Eddy de Pretto, nommé dans la catégorie révélation scène. Après un passage remarqué en décembre dernier dans Taratata, le natif de Créteil s’apprête à publier en mars prochain son premier album. Un jeune artiste qui se revendique aussi bien de Booba que de Barbara, de Brel que de Christine and the Queens. Bref, hors norme.





Et ça ne fait sans doute que commencer. Comme aux Etats-Unis, le rap est désormais le genre le plus populaire auprès de la jeune génération, et pas seulement. Sur les 10 premières places du top album, début février, on trouvait pas moins de 6 rappeurs made in France. Le n°1, Sofiane avec "Affranchis", devrait être détrôné dans les jours qui viennent par son collège Vald, dont le deuxième opus, XEU, affole les compteurs depuis vendredi dernier.