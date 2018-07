Proche de Drake, le rappeur Smoke Dawg a été tué par balles à Toronto

"Tout ce talent et toutes ces âmes bénies, ces lumières qui s'éteignent ces derniers temps, c'est bouleversant", a-t-il écrit. "C'est une horrible tragédie... Il y a du sang partout et... J'aimerais que la paix inonde notre ville. Tant de talent et tant d'histoires que nous ne pourrons jamais voir exister. Repose en paix, Smoke."





Quelques heures avant sa mort, Smoke Dawg avait salué sur Instagram la sortie de Scorpion, le nouvel album de son aîné. "Grand frère a décroché un couplet de Michael Jackson !", écrivait-il au sujet de l’apparition du King of Pop sur la chanson "Don’t Matter To Me".