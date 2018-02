Quincy Jones accuse Michael Jackson de plagiat

Disparu depuis plus de 8 ans et sa mort, Michael Jackson continue de faire parler de lui. Mais plutôt pour son côté parfois obscur. Dernier en date à s’exprimer, Quincy Jones. Le célèbre producteur américain s’est confié au site Venture sur son travail avec l’ancien roi de la pop. "J'ai pas envie de le dire publiquement (sic), mais Michael a volé beaucoup de trucs. Il a volé beaucoup de chansons", lâche-t-il d’entrée.





Pourtant, Quincy Jones a largement profité des succès de l’interprète de Bad pour lequel il a produit de très nombreux tubes et remporté de multiples récompenses. Et de revenir sur le titre Billie Jean, pour lequel il était aux manettes. "State of Independence (titre de Donna Summer, ndlr) et Billie Jean : les notent ne mentent pas", souligne le producteur auprès du site. Le titre disco de Donna Summer était sorti peu avant le tube mondial de MJ. "Il était machiavélique au possible", ajoute le musicien de 84 ans.