Radiohead va poursuivre Lana Del Rey en justice pour le plagiat de "Creep"

Contacté par l'AFP, dimanche en fin de journée, le porte-parole de Radiohead n'a pas souhaité réagir. Ces dernières années, les procès pour plagiat se sont multipliés. Ainsi, Sam Smith a dû ajouter Tom Petty aux crédits de sa chanson "Stay with me", à cause de ressemblances entre cette ballade et de la chanson de l'Américain "I won't back down".





Et en 2015, dans un retentissant procès, un jury a décidé d'attribuer aux héritiers de Marvin Gaye 7 millions de dollars, après avoir décidé que la chanson de Pharrell Williams et Robin Thicke "Blurred Lines" (sortie deux ans auparavant) avait emprunté au hit soul "Got to Give It Up".