"Il y a des roses qui ne fanent jamais" : l'hommage ému de Julien Doré à Rose Laurens

C'est justement le titre "Africa", parmi les plus connus de la discographie de Rose Laurens, que Julien Doré a repris sur son album acoustique "Vous & moi", sorti cette année. "A un moment donné, il y a eu une envie", racontait-il à 20 Minutes. Après avoir entendu le titre culte à la radio, il s'est "rendu compte qu'il le connaissait par coeur, que l'arrangement était cool". Le chanteur a alors remis le morceau à sa sauce, avec "un arpège qui teinte la chanson de quelque chose de plus dark et hypnotique".