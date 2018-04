Sting et Shaggy s’invitent sur le plateau de Carte Blanche sur LCI

"Don’t Make Me Wait", le premier single, a fait monter la température début février. Sting et Shaggy publient ce vendredi "44/876", un album étonnant enregistré à la Jamaïque. L’occasion de faire un tour par le plateau de LCI où le duo a répondu aux questions Hélène Mannarino dans sa Carte Blanche, diffusée à 13h10.





Ce projet, Sting l’a imaginé il y a deux ans déjà. Après avoir entendu la démo de ce qui allait devenir "Don’t Make Me Wait", le chanteur britannique est allé à la rencontre de l’interprète de "Boombastic" et "It wasn’t me" pour lui proposer de l’enregistrer ensemble. Douze titres plus tard, c’est un album entier qu’ils ont entre les mains et les oreilles !