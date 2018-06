Une comédie musicale sur la vie de Michael Jackson en préparation à Broadway

Sous la houlette de l’avocat John Branca, ses ayants droits et la maison de disques Sony Music ont autorisé plusieurs projets posthumes comme les albums d’inédits "Michael" (2010) et "Xscape" (2014), le best of "Scream" (2017) ou le spectacle "Michael Jackson ONE" proposé par la troupe du Cirque du Soleil. Depuis sa disparition, l'oeuvre du chanteur a généré plus d’un milliard de dollars de recettes, d’après le magazine "Forbes".





Ce projet de comédie musicale sur Michael Jackson surfe sur sa notoriété inchangée, mais aussi sur la vague de succès du même type ces derniers mois dans les pays anglo-saxons. Au printemps dernier, les Londoniens ont ainsi pu découvrir "Tina", un spectacle consacré à la star de la soul Tina Turner, interprétée par la révélation Adrienne Warren. Reste maintenant à trouver le chanteur – et danseur – qui sera capable de se glisser dans les pas de l’inventeur du Moonwalk…