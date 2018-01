VIDÉO – "C’était une femme en or" : les larmes aux yeux, les fans rendent hommage à France Gall au Mont Valérian

Les fans et proches de France Gall peuvent se recueillir devant le cercueil jusqu'à jeudi 18h. Ses obsèques civiles se dérouleront vendredi dans la plus stricte intimité, à la demande de la famille. La chanteuse reposera ensuite dans le caveau familial au cimetière de Montmartre, à Paris, auprès de son époux, Michel Berger, et de leur fille, Pauline.