VIDEO - Despacito, Coldplay, Barbara… Il y a quoi dans La Select de Louane ?

Charlotte Gainsbourg lui a chipé la Victoire de la musique de l’artiste féminine de l’année. Mais Louane n’en reste pas moins l’une des chanteuses préférées des Français. Après le succès de "Chambre 12", son deuxième album éponyme sorti fin 2017 s’est déjà vendu à plus de 300 000 exemplaires. Et ce n'est sans doute qu'un début !





Alors qu’elle vient d’entamer sa première tournée dans toute la France, la jeune artiste révélée par "The Voice" a accepté de nous confier la liste de ses chansons préférées. Que trouve-t-on dans la Select de Louane ? "Every Teardrop Is a Waterfall" de Coldplay, "Dis quand reviendras-tu ?" de Barbara, "Thinkin About You" de Frank Ocean ou encore "Despacito" de Luis Fonsi featuring Justin Bieber… Plutôt éclectique, non ?