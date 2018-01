VIDÉO - Dirty Dancing, le spectacle : on a demandé conseil à Johnny et Bébé pour le fameux porté

Ce qui reste également ? Le fameux porté, que les nouveaux Johnny et Bébé sont fiers d'avoir "réussi du premier coup". "Contrairement au film, on monte et on reste longtemps - très longtemps - et on tourne", détaille Benjamin Akl. Le plus difficile n'est pas dans la réalisation mais dans la gestion du stress. "On est dans notre bulle mais on entend déjà les gens hurler parce qu'ils attendent ça donc on est obligé de réussir", raconte Gaëlle Pauly. Ils le répètent "tous les jours, avant chaque spectacle" pour "la sécurité". "Ça nous rassure. On ne l'a jamais loupé pour l'instant, je touche du bois", s'amuse-t-elle. Alors, qui de mieux qu'eux pour conseiller les apprentis danseurs, désireux de reproduire cette scène mythique ? Première étape : être bien portant. Et toujours entouré .