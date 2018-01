VIDÉO - France Gall inhumée au cimetière de Montmartre : les proches et fans de la chanteuse se recueillent

Jane Birkin, Matthieu Chedid, Etienne Chatiliez et bien d'autres sont venus assister ce vendredi à l'inhumation dans l'intimité de la chanteuse France Gall. À l'entrée du cimetière de Montmartre à Paris, plusieurs centaines de fans et de badauds se sont recueillis.





Certaines célébrités sont arrivées à pied, parmi lesquelles l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë, l'homme politique Jean-Louis Borloo et son épouse, la journaliste Béatrice Schönberg, ainsi que le photographe Yann Arthus-Bertrand. Le cortège, formé du corbillard et de 7 véhicules aux vitres fumées où avaient pris place la famille et les proches, est arrivé vers 16h sous les applaudissement de la petite foule regroupée à l'extérieur.