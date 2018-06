VIDEO – Il demande sa fiancée en mariage pendant l'hommage à Johnny Hallyday à la Madeleine

Il a pris son courage à deux mains… Et puis il s’est lancé. Depuis l’autel de l’église de la Madeleine, un certain Baptiste, présenté comme le responsable de la technique, a fait une sacrée surprise à Suzanne, sa petite amie, à l’issue de la cérémonie d’hommage à Johnny Hallyday. "Quand Johnny est mort, j’ai été brisé", explique-t-il à la foule, micro au poing. "Je me suis brisé contre une voiture, je me suis noyé dans l’alcool. J’avais perdu mon Dieu…. Mais tout va bien les enfants", explique-t-il aux bambins qui, quelques instants plus tôt, ont entonné les tubes de l’idole des jeunes.