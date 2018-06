"Je vous emmerde" : Cantat s'en prend aux journalistes et à la famille Bolloré pendant son concert au Zénith de Paris

"Il y a aucune limite à quel point je vous emmerde". C'est un Bertrand Cantat remonté qui a donné jeudi soir son unique concert parisien dans un Zénith à moitié rempli avec environ 3.000 spectateurs. L'événement constituait l'un des temps forts de cette tournée entamée en mars et qui a été marquée par des manifestations et des annulations, notamment pour les prestations prévues dans les festivals.





L'ex-leader de Noir Désir, condamné pour la mort en 2003 de sa compagne Marie Trintignant, a vivement critiqué la presse après seulement deux chansons. "Merci à vous d'être là malgré tout", lâche-t-il, à l'adresse des spectateurs, avant de s'en prendre à "ceux qui ne sont pas là pour des bonnes raisons". Visant les journalistes, le chanteur de 54 ans ajoute : "Vous avez quelque chose contre moi. Si certains sont en train de jubiler, il y a aucune limite à quel point je vous emmerde..."





Dès le morceau suivant, il attaque la famille "Bolloré", propriétaire de Vivendi et donc à la fois de Barclay, sa maison de disques, et de l'Olympia (qui avait annulé les deux concerts prévus fin mai, d'où la reprogrammation au Zénith). Plus tard, il y revient : "Bolloré, que j'emmerde...", glisse-t-il sous les applaudissements, semblant rompre les ponts avec la société de production historique de Noir Désir.