VIDEO - La chanteuse folk Paulette Wright retrouvée morte près d'une ligne électrique à Reims

La police nationale avait lancé un appel à témoin, relayée sur Twitter, après sa disparition inquiétante, ce vendredi à Reims. Le corps sans vie de la chanteuse folk Paulette Wright, 28 ans, a été retrouvé samedi après-midi sur un site du fournisseur d’électricité Enedis, révèle le journal local L’Union. "La jeune femme serait morte électrocutée avoir grimpé sur un pylône", indiquent nos confrères. "D’après les constatations, il s’agit manifestement d’un suicide."





Egalement comédienne, Paulette Wright avait publié de nombreuses chansons sur Internet ces dernières années. Son premier EP, "From One To Another", était sorti en juin 2016. Pour le site de la chaîne Arte, elle avait enregistré une session acoustique, diffusée en avril 2017.