Qui est Chris Evans, le chanteur qui s'est produit à la Madeleine pour les 75 ans de Johnny Hallyday ?

Sur scène depuis la fin des années 1970, Chris Evans a formé plusieurs groupes avant de monter son spectacle de reprises. En 2004, il se produit avec Joey Greco et Bobbie Clarke, deux membres de Joey and the Showmen, le groupe qui accompagnait Johnny au début des années 1960. "Johnny Hallyday, c'est un peu notre Elvis Presley, il sera encore présent dans quarante ans", déclarait-il le 6 décembre dernier au micro d’Activ Radio, au lendemain de la mort de celui auquel il va rendre hommage vendredi.