VIDÉO - Super Bowl 2018 : Justin Timberlake offre un show endiablé et rend hommage à Prince

Des pas de danse endiablés, des morceaux entraînants et une pensée pour le prince de la pop. Dans la nuit de dimanche à lundi, Justin Timberlake a enflammé l'US Bank Stadium de Minneapolis lors de la mi-temps du Super Bowl - la finale du championnat de football américain opposant les Philadelphia Eagles aux New England Patriots. C’est la troisième fois qu’il assure le spectacle de cet évènement sportif majeur des Etats-Unis.





Affublé d’une veste à frange et d’un costume "prince de Galles" signés Stella McCartney, le chanteur a repris ses principaux tubes – "Cry Me A River", "Rock Your Body", "Can't Stop the Feeling", "SexyBack", "My Love", "Filthy" – accompagné par une farandole de musiciens et de danseurs. Assez pour mettre le feu dans le stade et faire chavirer le cœur de certaines spectatrices sous le charme de l’artiste au déhanché ravageur. Mais le moment fort de sa prestation a été sans nul doute l’hommage à Prince, l’enfant de la ville décédé en 2016. Au piano, Justin Timberlake a réalisé un duo virtuel avec la légende – dont l’image était projetée sur une toile géante – sur l’un de ses plus grand tubes : "I Would Die 4 U".