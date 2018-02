Offrir du matériel Montessori à ses enfants, la fausse bonne idée ?

Pour Danièle Viguier-Duvivier, membre du conseil d’administration de l’Association Montessori de France (AMF), il faut avant tout avoir en tête que ce matériel n’est pas un jouet, mais un outil éducatif ayant une fonction très précise. "L’enfant ne peut pas vraiment en faire ce qu’il veut", explique-t-elle. Il doit être accompagné, guidé par un adulte. Et à moins d’être initié à la méthode pédagogique, cela risque de ne pas être une réussite. Car la formation Montessori, "c’est dix mois par tranche d’âge : 0-3 ans, 3-6 ans et 6-12 ans", indique celle qui est aussi présidente et fondatrice d’une école Montessori.





Le cadre dans lequel est utilisé ce matériel compte aussi beaucoup, selon la spécialiste. "Ce matériel est conçu pour être utilisé en classe, explique-t-elle. Et comme il n’y a qu’un exemplaire de chaque à disposition des enfants, cela permet la socialisation et l’apprentissage de l’entraide, du partage et du respect." Le mélange des tranches d’âge, indissociable de la méthode Montessori, permet aussi aux plus petits d’apprendre des plus grands, mais aussi aux plus grands d’apprendre en aidant les plus petits. Or si l’enfant dispose de ce matériel de façon exclusive à la maison, l’apprentissage ne sera pas aussi complet.