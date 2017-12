Noël : il vous manque des cadeaux ? Voici des idées de dernière minute

Aussi beau qu'il sent bon, ce coffret de produits signés Sabon est un cadeau pour les yeux et les sens. Il reste fidèle au packaging à l'ancienne de la marque, propose de multiples senteurs et accessoires pour un instant de détente. Dans son écrin, trois indispensables du rituel corps de la Maison Sabon et des produits d’intérieur au parfum fantastique Celebration Essence (huile de douche, gommage aux sels de la mer Morte, crème pour le corps, aroma et pierre à parfumer).





Coffret Celebration Wishes - Prix : 69 € - Liste des magasins de l'enseigne