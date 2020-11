Prise de rendez-vous, jauge drastique... Ces mesures qui pourraient accompagner la réouverture des commerces

Des propos décevants pour la plupart des commerçants qui espéraient rouvrir leurs portes mi-novembre. Ils croisent désormais les doigts pour pouvoir le faire début décembre. Sans trop savoir si cela sera possible. Travailler ou non à cette période de l'année, c'est pourtant "la vie ou la mort" selon Alain Fernandez, gérant du magasin de jouets La drôlerie à Perpignan, qui s'exprime devant les caméras de TF1 dans le reportage ci-dessus. C'est pourquoi les commerçants redoublent d'inventivité pour proposer des mesures sanitaires.

Si les solutions techniques existent, la prise de rendez-vous peut être plus compliquée à mettre en place pour les enseignes à fort trafic ou les supermarchés mêlant achats alimentaires et non-alimentaires.

Pour tenter de lisser la fréquentation, ensuite, des enseignes proposent d'élargir les horaires d'ouverture de deux heures par rapport aux créneaux habituels. Une heure de plus le matin, une heure de plus le soir. C'est la seconde idée mais ce n'est pas tout. Certaines veulent également pouvoir recourir à l'ouverture dominicale tout au long du mois de décembre. "Je suis prête à travailler sept jours sur sept s'il le faut. On n'aura pas le choix de toute façon", confie auprès de TF1 Charlotte Iafrate, gérante du magasin Cactus et succulentes.

Seul problème : le nombre de salariés doit être suffisant pour absorber cette charge de travail supplémentaire. Ce n'est pas gagné étant donné que les contrats saisonniers ont été suspendus. Les commerces doivent donc être prêts à recruter rapidement et à aménager tous les contrats de travail actuels.