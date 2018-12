VIDÉO - Noël : notre Top 10 des cadeaux insolites pour animaux

MIAOU - Noël est une fête pour tous et nos amis les animaux ont bien le droit, eux aussi, à leurs cadeaux sous le sapin. Il y a toujours l’option friandise pour gâter votre toutou ou votre matou, mais à la rédaction de LCI, on avait envie de plus de folie. Découvrez notre sélection de cadeaux… hors du commun.