Enfants contaminés par la bactérie E.coli : qu'est-ce que c'est et comment s'en protéger ?

La transmission de la bactérie E.coli se fait la majeure partie du temps via des aliments contaminés. Il s'agit généralement de viande crue ou insuffisamment cuite, de produits laitiers au lait cru, et plus rarement de produits végétaux crus. Ceux-ci peuvent être entrés en contact avec des matières fécales provenant d'animaux infectés ou avec de l'eau contaminée. Dans la mesure du possible, il est donc très important bien laver ses fruits et légumes, de cuire la viande à cœur et d'éviter, chez les personnes fragiles, les fromages à pâte molle. "La fragilité des enfants nous impose dans les apports alimentaires d’éviter tous les produits crus et tous les produits 'frais' comme les steaks hachés crus. On doit cuire les aliments", insiste ainsi le pédiatre Olivier Bosco auprès de TF1.





"La transmission interhumaine de ECEH est également possible, mais elle survient plus rarement. Dans la majorité des cas, elle a lieu de l’enfant à l’adulte, par exemple lors de la toilette de nourrisson", ajoute l'Institut Pasteur.