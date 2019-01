A la découverte de l'endive

L'endive qui est aussi appelé chicon figure parmi les légumes forcés. Plus précisément, il n'est pas un légume naturel mais s'est créé suivant des conditionnements précis. Il est toutefois préconisé de choisir des endives cultivés en pleine terre qui sont moins amers et plus fermes en texture. Sa découverte s'est faite à Bruxelles en 1830 par le plus grand des hasards. Découvrez en images son histoire.



Ce samedi 19 janvier 2019, Chef Cyril Rouquet-Prévost, dans sa chronique "Plateau gourmand", fait le point sur l'origine des endives. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/01/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.