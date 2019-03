Additifs, arômes, sucres ajoutés... De quoi sont réellement faits les poissons panés ?

Nous en consommons en moyenne près de 2,5 kilos par an et par personne. Une enquête de l'association de consommateurs CLCV, rendue public ce jeudi, s'est bintéressée à la composition des poissons panés après avoir analysé 42 produits (panés classiques, panés façon meunière, croquettes, nuggets, "fish and chips") provenant de marques de distributeurs et de marques nationales, aussi bien en rayon frais que surgelé. Et son verdict est sans appel : ces produits contiennent trop d'additifs, d'arômes et de sucres ajoutés, tandis que l'information sur l'étiquetage reste encore incomplète et la quantité de poisson parfois insuffisante.





Selon cette association ainsi, des produits proposés aux consommateurs contiennent en fait "très peu de poisson" : dans la recette des produits testés, le pourcentage venant véritablement de la pêche a varié dans l'ensemble de l'échantillon de 35% à 80%, avec en moyenne 63,2% de poisson retrouvés dans le produit. Par ailleurs, 52% des produits de l'échantillon contenaient des additifs comme des amidons modifiés (maïs, blé, etc.), des régulateurs d'acidité, des conservateurs ou encore des antioxydants. Et 38% d'entre eux étaient composés de sucres ajoutés (sucre, dextrose, maltodextrine), tandis que 21% des poissons panés qui ont fait l'objet de l'étude contenaient des arômes.