Alimentation : à quoi servent les labels ?

AOP, AOC, IGP, ou encore AB, il existe plusieurs labels dédiés à l'alimentation. D'ailleurs, il est difficile de s'y retrouver. Mais à quoi servent tous ces labels ? Et surtout, qu'est-ce qu'ils garantissent aux consommateurs ? Éléments de réponses avec notre journaliste Garance Pardigon.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.