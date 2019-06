Des produits bio parfois plus pollués que les autres, dénonce "60 millions de consommateurs"

Environ 30% plus cher que le lait conventionnel, le lait bio séduit de plus en plus les Français. La production a ainsi bondi de 147% entre 2006 et 2015. D'après les tests réalisés par le magazine, aucune des neuf références testées ne contenait de résidus de pesticides ni de médicaments vétérinaires. Gros point noir en revanche : des dioxines (issues des phénomènes de combustion) et des polychlorobiphényles (autrement appelés PCB, ils sont interdits depuis 1987 mais se retrouvent encore dans les cours d’eau), tous deux perturbateurs endocriniens et classés cancérogènes chez l’humain, ont été détectés.





Si les doses sont faibles, elles peuvent cependant être plus importantes que celles retrouvées dans les laits conventionnels. C'est notamment le cas du Lactel bio. "Cette différence peut s’expliquer par le fait que les vaches en filière bio passent plus de temps au pré et se trouvent davantage au contact d’eaux et de sols contaminés", note le magazine.