Supermarchés : que vaut vraiment le bio low-cost ?

S'ils ne sont pas forcément plus vertueux pour la santé que leurs homologues conventionnels, les produits bio ne sont pas non plus toujours meilleurs pour l'environnement, contrairement à ce que pourrait laisser penser l'imagerie verte et végétale associée à ce secteur. "Nous dénonçons l'utilisation d'huile de palme bio utilisée par les industriels, qui déforeste davantage encore que l'huile de palme conventionnelle", lance la rédactrice en chef adjointe. Une étude publiée en mars dernier par des chercheurs américains a démontré qu'en Indonésie, Malaisie et Papouasie-Nouvelle-Guinée, les palmeraies certifiées RSPO (Rountable on Sustainable Palm Oil) avaient autant, voire davantage, déboisé que les non-labellisées entre 2011 et 2016, rapporte le magazine.





L'intensification des cultures en bio pour répondre à la demande croissante tout en parvenant à contenir les coûts de production pose là aussi problème. À Almería, dans le sud de l’Espagne, 40.000 hectares de bâches s'étendent à perte de vue, rapporte 60 millions de consommateurs. Sous cette "mer de plastique" poussent tomates, fraises, concombres et carottes en culture bio, dont une bonne partie sont destinées à être exportées en Europe… "Certes, les producteurs respectent le cahier des charges en prohibant l’usage des pesticides. Mais sous les serres, les sols sont épuisés à force d’enchaîner les cultures. De la matière organique est importée d’autres régions pour continuer à les nourrir", explique le magazine édité par l'Institut national de la consommation.