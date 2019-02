Sarrasin, kiwi... Attention à ces allergènes "émergents" qui ne figurent pas sur les emballages

L'Agence, saisie par le ministère de la Santé afin de faire un état des lieux des nouvelles données scientifiques, recommande par ailleurs aux pouvoirs publics "d’améliorer les dispositifs de recueil de données relatives aux allergènes alimentaires, ainsi que l’évaluation de l’incidence ou de la prévalence des allergies, afin de mieux orienter les études et recherches sur les allergies alimentaires". En effet, les données actuellement disponibles sur le sujet sont insuffisantes, "notamment en raison des limites méthodologiques et de la diversité des méthodes utilisées" et ne permettent pas de mesurer la fréquence du phénomène.