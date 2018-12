Étiquettes trompeuses : Foodwatch épingle 5 marques de soupes industrielles

Pour l'heure, les pratiques que dénonce Foodwatch sont tout à fait légales. Ce qui a le don de mettre l'ONG en colère : "Des réglementations laxistes ou inexistantes en France et en Europe, ainsi que le laisser-faire des responsables politiques favorisent ce contexte où l’opacité et l’impunité sont les maître-mots." Militant pour une interdiction de ces techniques publicitaires, elle tente en attendant de faire pression sur les marques grâce, notamment, à ses pétitions. Plusieurs ont d'ailleurs déjà porté leurs fruits. Le produit "Danonino" de Gervais "avec ses dessins de jolis fruits" mais qui n'en contenait en réalité aucun, a ainsi changé son emballage et sa recette grâce à sa pétition, rapporte-t-elle. "Suite à notre mobilisation, l'entreprise a réagi en modifiant l'emballage de Danonino ainsi que sa recette, qui contient désormais 6% de fruits."