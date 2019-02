Attention aux aliments transformés !

Après avoir suivi 45 000 adultes entre 2009 et 2017, une équipe française a établi un lien statistique entre la mortalité et la consommation d'aliments ultra-transformés. Sur cette étude, il n'y a pas réellement de relation de cause à effet, mais les résultats démontrent par contre, que plus on mange "n'importe quoi", plus on meurt vite. Quels sont ces aliments hautement transformés ? Quid de leurs conséquences sur la santé ? Que privilégier dans son assiette pour manger sain ?