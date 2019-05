Bactérie E. coli : de nouvelles références de fromage au lait cru rappelés

Des cas de complications rénales survenus depuis le 21 mars 2019 chez treize enfants âgés de six mois à quatre ans, qui ont tous été hospitalisés, avaient conduit samedi 27 avril les autorités sanitaires à procéder au rappel de Saint-Félicien et Saint-Marcellin fabriqués par "La Fromagerie Alpine". "Les investigations épidémiologiques, microbiologiques et de traçabilité alimentaire se poursuivent pour déterminer la source exacte d'infection des différents cas par Escherichia coli de type O26", ajoute le communiqué du ministère de l'Agriculture.





Les fromages initialement rappelés ont été commercialisés dans toute la France, sous diverses marques (Fromagerie Alpine, Carrefour, Reflet de France, Leclerc, Lidl, Auchan, Rochambeau, Prince des bois, Sonnailles et Préalpin). Ce précédent rappel concernait tous les lots de l032 à l116.