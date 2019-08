"Beyoncé's kitchen" : pourquoi le régime vegan prôné par la chanteuse inquiète certains nutritionnistes

Dans les colonnes de la BBC, le nutritionniste Daniel O'Shaughnessy s'inquiète également des répercutions de ce type de régime sur la santé. Car, alors qu'un homme doit consommer 2.500 calories par jour et qu'une femme doit en absorber 2.000, les recettes proposées par le "Beyoncé's Kitchen" n'en fournissent que 1.400. "C'est assez peu pour quiconque. Les personnes qui le suivent vont se sentir fatiguées et exténuées, particulièrement si elles font de l'exercice", souligne-t-il. "Cela peut être dangereux pour une personne lambda de faire ce régime sans être suivi par une équipe de nutritionnistes et d'entraîneurs, comme ce dont disposait Beyoncé."





Et Charlotte Stirling-Reed d'ajouter que tout cet accompagnement dont elle a bénéficié lui a aussi permis d'éviter l'effet yo-yo que peut facilement induire ce type de régime. "Cela signifie qu'elle peut avoir des repas équilibrés spécialement faits pour elle, ce qui rend son programme alimentaire assez facile à suivre et durable. Il est très peu probable que ce soit le cas pour les autres et, par conséquent, cela les dirige droit vers un échec." La journaliste américaine Michelle Persad, qui avait relevé le défi de suivre ce régime, raconte ainsi dans The Coveteur avoir craqué plusieurs fois pendant les vingt-deux jours du "22 Days Nutrition" et s'être ruée dès la fin dans un fast-food.