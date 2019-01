Bien-être : peut-on grignoter équilibré ?

Plus d'une personne sur trois grignote entre les repas. Et pour limiter les dégâts en matière de calories, certains ont entrepris de consommer des produits qui se vantent d'être bio ou sans gluten. Les industriels ont décidé de surfer sur cette vague. Le snacking présenté comme sain a ainsi envahi les rayons des grandes enseignes. Cette consommation n'a-t-elle réellement aucun impact sur notre santé ?



