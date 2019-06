Blanc, roux, de coco, de bouleau, stevia… Quel sucre est le meilleur pour votre santé ?

"Ma première recommandation est d'arriver à se passer de sucre", lâche le nutritionniste. Voilà qui est plus facile à dire qu'à faire. Il est en revanche également possible, affirme-t-il, de se tourner vers d'autres produits sucrants plus sains. Parmi eux, Raphaël Gruman cite le sirop d'agave, obtenu à partir de sève de cactus bouillie. Aussi calorique que le miel (environ 300 calories/100 grammes), il dispose d'un indice glycémique plus faible (65, contre 68 pour le miel et 70 pour le sucre). "Cela définit la vitesse à laquelle le sucre passe dans le sang. Plus l'index est élevé, moins c’est bon pour la santé car cela crée une hyperglycémie", explique notre spécialiste. Ce sirop est également riche en minéraux (fer, potassium, magnésium, calcium) et possède un pouvoir sucrant légèrement supérieur au sucre blanc. Il est malgré tout à consommer avec modération.