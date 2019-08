Boire du vin rouge (avec modération) serait bon pour les intestins

Pour leurs travaux, les chercheurs ont tout d'abord commencé par étudier les effets de la bière, du cidre, des spiritueux, du vin rouge et du vin blanc sur le microbiote intestinal de 916 jumelles britanniques, tout en prenant en compte leur âge, leur poids, leur régime alimentaire et leur statut socio-économique. Des bienfaits n'ont été observés qu'avec le vin rouge. Celles qui en ont consommé dans le cadre de l'étude présentaient en effet une plus grande variété de bactéries intestinales que celles qui n'en avaient pas consommé. Des résultats similaires, précisent les auteurs de l'étude, ont également été observés dans trois cohortes différentes au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Belgique.





Pour les chercheurs, ces résultats s'expliqueraient par la richesse du vin rouge en polyphénols. Naturellement présents dans les fruits et légumes, ils possèdent notamment des vertus antioxydantes, qui protégeraient de nombreuses maladies comme le cancer et les maladies cardiaques et servent de carburant aux bactéries présentes dans notre organisme. "Il s’agit de l’une des plus grandes études jamais consacrées à l’exploration des effets du vin rouge sur les intestins de près de trois mille personnes dans trois pays différents, indique dans un communiqué Tim Spector, l'auteur principal de l'étude. Elle permet de comprendre que les taux élevés de polyphénols dans la peau du raisin pourraient en grande partie expliquer les effets encore controversés du vin rouge."