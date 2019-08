Boire trop de café provoquerait des migraines, mais à partir de combien de tasses ?

Les scientifiques ont étudié les données de santé de 98 personnes âgées de 31 ans en moyenne et souffrant de migraines épisodiques. Pendant six semaines, ceux-ci ont rempli des questionnaires sur leur consommation de boissons caféinées (café, thé, sodas, boissons énergisantes...), leur style de vie et la nature et la récurrence de leurs migraines. Les participants ont aussi renseigné leur consommation d'alcool, leur niveau de stress, d'activité physique, la qualité de leur sommeil, et leurs cycles menstruels pour les femmes. À partir de trois doses (trois tasses de café ou trois canettes), la quantité de caféine accumulée provoquait les jours suivants un risque de migraine accru. Aucun lien n'a cependant été établi avec la consommation d'une ou deux doses.





Jusqu'alors, la caféine était plutôt considérée comme pouvant aider à soulager les migraines. Car, alors que celles-ci sont en partie provoquées par une dilatation des vaisseaux cérébraux, la substance stimulante exerce une action vasoconstrictrice sur le cerveau. La caféine peut aussi soulager les maux de tête dus au stress en aidant les muscles du crâne et de l'arrière de la tête à se relaxer. Or, si la dose d'excitant est trop importante, l'effet inverse se produit et aggrave la migraine.